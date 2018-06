300 pietupieni, 10 caurejas tabletes un saldā nāve

Pieaugušie mēdz uzskatīt, ka jaunietis neēd, jo viņam nav apetītes. Tā nav taisnība, saka Ņikita Bezborodovs. «Cīņai ar apetīti vajadzīgs milzīgs gribasspēks. Visbiežāk cilvēkus ar ēšanas traucējumiem ēdiens ļoti interesē. Meitenes iet kulinārijas kursos, gatavo ēdienu, raksta blogu par ēdienu, liek ēdiena fotogrāfijas sociālajos tīklos, skatās televīzijas šovus, kuros gatavo ēst. Veidi, kā cilvēki slēpj savu atkarību no ēdiena, ir ārkārtīgi atjautīgi un pārsteidzoši. Dažās sekundēs, apkārtējiem nemanot, meitene var atbrīvoties no ēdiena, to izmetot pa logu, iebāžot kabatā, noslēpjot skapī utt..

Ir gadījumi, un tie nav retums, kad nakts laikā, citiem neredzot, meitene veic 300 pietupienus vai vēdera preses vingrinājumus, līdz uz muguras veidojas ādas bojājumi, jo izspiedušies mugurkaula kauli traumē ādu.

Bulīmijas gadījumā sākumā vemšanu nav viegli izraisīt, bet pēc kāda laika jau izstrādājas reflekss un pirksti vairs nav jābāž mutē.»