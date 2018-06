Kā skaidro VUGD, no svētkos saņemtajiem maldinošajiem izsaukumiem liela daļa bija saistīti ar to, ka iedzīvotājiem, redzot dūmus vai liesmu atblāzmu no Jāņu ugunskuriem, licies, ka izcēlies ugunsgrēks, tāpēc viņi izsaukuši ugunsdzēsējus glābējus. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka iedzīvotāji kurinājuši ugunskuru un apdraudējums nepastāv.