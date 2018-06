Viena no tādām firmām bija Britu Virdžīnās reģistrētā «Hoshen Limited». Panamas juristu firma bija novērtējusi, ka tā ir pārāk riskants klients. Informācijas daudzums par to, kas tā ir un ar ko nodarbojas, neatbilda vietējo likumu prasībām, tādēļ «Mossack Fonseca» plānoja no tās atteikties.