Mums aizliedza svinēt ierastos svētkus. Ja pieņemt argumentāciju, ka Līgo ir pagānu svētki, es vēl varēju, tad atteikšanās no dzimšanas dienas svinēšanas izsauca manī iekšēju protestu. Daudzus sekotājus kaunināja un pat pazemoja par to, ka viņi svin pasaulīgos svētkus kopā ar draugiem, kas nav sektas adepti. Šos cilvēkus dažādos veidos piespieda atteikties no saviem draugiem, tika apspiesti jebkādi centieni uzdot jautājumus un analizēt informāciju, kas mums tika sludināta. Man, pusaudzei, kurai pieaugot radās daudzi eksistenciāli jautājumi, bija jāizvēlas pilnīga atteikšanās no kritiskās domāšanas.