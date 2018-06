Sagatavoti ieteikumi HIV pacientu aprūpes uzlabošanai

ANO apvienotās HIV un AIDS programmas (UNAIDS) mērķis «90-90-90» paredz līdz 2020.gadam apturēt infekcijas izplatību, bet Latvijā termiņš mērķa sasniegšanai nav definēts. «Pasākumi, lai apturētu HIV un AIDS epidēmiju, šobrīd acīmredzami ir nepietiekami, jo tikai 50% no HIV inficētajām personām zina savu HIV statusu, no tām 35% saņem ārstēšanu, un no tām - 64% ārstēšana ir efektīva,» norāda Veiķenieks.