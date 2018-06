Tāpat apstāties un stāvēt aizliegts būs no 29. jūnija plkst. 20 līdz 9. jūlija plkst. 7 Merķeļa ielā, posmā no Kr.Barona ielas līdz Arhitektu ielai, Kr.Barona ielā, posmā no Elizabetes ielas līdz Merķeļa ielai, Alfrēda Kalniņa ielā, posmā no Marijas ielas līdz autobusu pieturvietas zīmei Alfrēda Kalniņa ielā.