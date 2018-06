Ziņots, ka šogad segums tiks atjaunots virknei Rīgas maģistrālo ielu – Brīvības ielā posmā no Bruņinieku ielas līdz Gaisa tiltam, Kalpaka bulvārī no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Merķeļa ielā un Krasta ielāposmā no Salu tilta līdz Ogres ielai. Minētajās ielās būvdarbi tiks uzsākti aprīļa beigās, maija sākumā, Krasta ielā – augustā.