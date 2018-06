Dienesta sagatavotajā informatīvajā materiālā uzsvērts, ka jaunu augu kaitēkļu un slimību parādīšanās apdraud valsts bioloģisko daudzveidību. Augu kaitēkļi un slimības var pārvietoties un ceļot, atrodoties uz augiem, ziediem, sēklām, augļiem un dārzeņiem, pat, ja tie izskatās pilnīgi veseli un to saknēm klāt ir augsne. Šādi, pārvietojot augus no vienas pasaules vietas uz citu, netieši iespējams ievest jaunus kaitēkļus un slimības savā valstī. Tad, kad tie ir iedzīvojušies jaunajā vidē, daži no svešajiem kaitēkļiem un slimībām var radīt nopietnus ekonomiskos zaudējumus lauksaimniecībā un meža nozarē, kā arī apdraudēt bioloģisko daudzveidību. Tādā veidā Latvijā ir ieviesies kartupeļu lapgrauzis, kas labāk zināms kā kolorado vabole.