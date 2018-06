EP deputāts Mamikins piedalīsies 13. Saeimas vēlēšanās

Mamikins EP ievēlēts no «Saskaņas» saraksta. Viņš skaidroja, ka 2014.gadā bija iesniedzis «Saskaņai» iesniegumu par iestāšanos partijā. Mamikins nav informēts, ka būtu izslēgts no partijas, tāpēc plāno to oficiāli noskaidrot. Gadījumā, ja viņš vēl oficiāli ir «Saskaņas» biedrs, Mamikins plāno no tās izstāties.