Rēzeknes šosejas posmā no Varakļāniem līdz Viļāniem turpinās plaši remontdarbi ar trīs līdz pieciem luksoforu posmiem pa dienu, un remonta posmu var izbraukt pusstundā. Uz Daugavpils šosejas jārēķinās ar ceļa remontdarbiem vairākos posmos: no Ikšķiles līdz Ogrei, no Dzelmēm līdz Klidziņai, no Klidziņas līdz Zemkopības institūtam Skrīveros, no Stukmaņiem līdz Pļaviņām un citur.