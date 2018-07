Latvijas Nacionālā mākslas muzejsa direktore Māra Lāce, kas bija arī viena no konkursa komisijas loceklēm, pastāstīja, ka konkursa norises laikā netika saņemts neviens iebildums no sabiedrības par kādu no 26 skiču idejām. «Vides faktors ir ļoti būtisks un koku saglabāšanai mēs pievērsām īpašu uzmanību. Arboristu veiktais darbs mani ir ļoti uzrunājis un esmu saņēmusi visus nepieciešamos skaidrojums. No mākslinieciskā viedokļa raugoties šis objekts nav agresīvs, materiālu izvēle ir atbilstoša. Es respektēju visu iesaistīto institūciju teikto un nav nekāda pamata apšaubīt viņu atzinumus par to, ka objekts ir atbalstāms,» sacīja Lāce.