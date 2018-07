Viena no scientologu sekotājām Latvijas žurnālistiem stāsta par savu pieredzi Dianētikas centrā: «Es piedalījos dažādos treniņos. Viens no tiem man šķita pilnīgi bezjēdzīgs – mani nosēdināja pretī sienai un man vajadzēja kādas 20 minūtes skatīties vienā punktā un lasīt uz lapas uzrakstītu vārdu kopumu, kuram pirmajā acu uzmetienā nav pilnīgi nekādas jēgas. Tomēr šo vārdu jēgas, to secības un skanējuma mērķis ir «ievietot» cilvēka galvā noteiktu kodu. [..] Seansa beigās es sāku smieties bez jebkāda iemesla.»