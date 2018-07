Jau vēstīts, ka Augstākā tiesa (AT) uzdevusi no nākamā gada apturēt RS un RMS starpā noslēgto papildvienošanos par paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumu līguma termiņa pagarināšanu. AT atzinusi, ka lietā apstrīdētā papildu vienošanās ir «pirmšķietami prettiesiska», un noteikusi, ka šīs vienošanās darbība ir apturama no 2019.gada 1.janvāra.