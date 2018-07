Vēlāk meita esot stāstījusi, ka, dzīvoklī ienākot policistiem, viņa pārbijusies un nodomājusi, ka tie ir zagļi. No bailēm viņa esot metusies bēgt kāpņutelpā, lai lūgtu palīdzību kādam no kaimiņiem, bet viens no vīriešiem viņu saķēris aiz rokas un ievilcis atpakaļ dzīvoklī. Tad viņa skrējusi uz savu istabu, lai piezvanītu sievietei, bet viena no inspektorēm viņu pārsteigusi un izņēmusi klausuli no rokām.