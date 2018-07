Palīdzot bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem dzīvniekiem, vakar glābēji Kuršu ielā Liepājā no divstāvu šķūņa jumta nocēla kaķi, Krāslavas novada Indras pagastā izcēla akā iekrituši pīli un palaida brīvībā, Sporta ielā Ventspilī no skeitparka rampas bedres izcēla kaijas mazuli, kurš saviem spēkiem nespēja no tās tikt laukā, bet Citadeles ielā Rīgā glābēji atbrīvoja vieglās automašīnas motora pārsegumā iesprūdušu kaķi.