Gan pēc «Zvaigžņu ceļā» noslēguma koncerta ģenerālmēģinājuma, gan pēc «Zvaigžņu ceļā» noslēguma koncerta «Pasažieru vilciens» ir norīkojis arī papildu vilcienu reisus no Rīgas, kas Svētku apmeklētājus nogādās tālāk uz Ogri, Jelgavu un Sloku. Šie vilcieni no Rīgas stacijas aties 10 minūtes pēc pēdējā vilciena no Mangaļiem pienākšanas Rīgā.