Sēdē piedalījās arī «Pilsēta cilvēkiem» pārstāvis Māris Jonovs, kuram deputāti deva vārdu izteikties sēdes izskaņā. Viņš pauda bažas, ka no pašreizējās domes rīcības neesot īsti skaidrs, kā velosipēdistu nākotne tiks organizēta pēc konkrēto projektu izbūves. «Kad jautājam departamentam par turpmākajiem darbiem, visbiežāk saņemam atbildi, ka trūkst administratīvo un finansiālo resursu, lai veiktu izpētes par to, kur velojoslas pilsētā ir nepieciešamas visvairāk. Pilsētai nav datu par velosipēdistu skaitu un lēmumi par to, kur vajag kaut ko pilnveidot, tiek pieņemti no zila gaisa. Nevar uztaisīt pienācīgu tiltu vai ielu satiksmes risinājumus, ja nav zināms kam tas tiek taisīts,» kritiku neslēpa Jonovs.