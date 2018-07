Dažādu «brīnumainas izdziedināšanas» stāstu «Atdzimšanas» sekotāju vidū ir daudz – noslēdzot «partnerību ar Dievu», kas paredz regulāru ziedojumu veikšanu «Atdzimšanas» sekotāji «izārstējas» gan no hepatīta, gan no tuberkulozes un pat vēža, kā arī no daudzām citām slimībām.