Pēc mednieku pašu fiksētajiem video un fotogrāfijām varot secināt, ka šovasar manītas pat vairākas lāču saimes. Neesot gan skaidrs, vai lācēni arī dzimuši Latvijā, vai lāčumātes ar saviem mazuļiem te vienkārši ieklīdušas. Latvijas Valsts mežzinātnes institūta «Silava» vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš, kurš nodarbojas ar lāču uzskaiti, pieļauj, ka pie mums, iespējams, no Igaunijas atceļojušas lāčumātes, kas riesta laikā bēg no lāču tēviņiem. «Tajā brīdī, kad lācene ir ar nepilnu gadu veciem lācēniem, viņa drošības apsvērumu dēļ ļoti izvairās no lāču tēviņiem, kuri vēlas atrast pēc iespējas tādas mammas, kurām mazuļu nav, un atsevišķās situācijās var kļūt bīstami mazajiem lācēniem.»