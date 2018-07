Vakar mediķi snieguši palīdzību vairākos gadījumos, kad, krītot no augstuma, traumas guva bērni. Piemēram, Rīgā no gultas izkrita septiņus mēnešus vecs zīdainis, kurš guva galvas traumu. Savukārt Zemgalē cieta apmēram trīs gadus veca meitene, kura izkrita no šūpuļtīkla, gūstot galvas un mugurkaula traumas. Citviet Zemgalē kāda 11 gadus veca meitene izkrita no šūpolēm, gūstot kājas lūzumu.