Zemkopības ministrija (ZM) norāda, ka ES spēkā esošie normatīvie akti nenosaka kritērijus attālumam, kādā drīkst transportēt medījumus no medību apvidus vienā dalībvalstī uz medījumu apstrādes vietu citā dalībvalstī. Tas rada neskaidrības uzņēmumiem, kuri pieņem medījumu apstrādes vietās medījumus no citām dalībvalstīm. Nosakot konkrētus medību iecirkņus Lietuvas un Igaunijas pierobežā, no kuriem drīkstēs transportēt medījumus uz Latviju, tiks sniegta palīdzība Latvijas uzņēmumiem, kuri pieņem medījumu no Lietuvas un Igaunijas.