Noskaidrotas pieprasītākās augstskolas Latvijā

Kā liecina informācija portālā «Latvija.lv», no tajā iekļautajām 12 augstskolām visvairāk jeb 3491 studētgribētāji pieteikušies kādai no studiju programmām Latvijas Universitātē (LU). Salīdzinot ar pagājušo gadu, studijām kādā no LU programmām pieteikušies par 178 reflektantiem mazāk. Otrajā vietā ar 2388 studētgribētāju pieteikumiem šogad pieteikšanos studijām noslēgusi Rīgas Tehniskā universitāte (RTU). Šogad studijām RTU pieteicās par 74 reflektantiem vairāk nekā pērn.