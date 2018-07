No «Eko Recycling» ir pieprasīti konosamenti jeb kravas zīmes, kas apliecina, ka krava ir pieņemta pārvadājumam. VVD darbiniekiem ir iespēja sekot jūras konteineru transportēšanai uz to galamērķi. Tāpat VVD pieprasīs no uzņēmuma apliecinājumus par riepu saņemšanu un pārstrādi Indijā.