Tuvojas vēlēšanas: īpaši sasparojušies Eiropas latvieši

«Ārzemēs balsojušo rezultātu pieskaita Rīgas apgabalam. Nosacīti var rēķināt, ka ārpus Latvijas dzīvojošie «būtu jāaizpilda» astoņi no 35 Rīgas apgabala deputātu vietām, bet tas gan atkarīgs no aktivitātes. Te ir nianse, ka Rīgā vēlēšanu sestdienā iecirkņus apmeklē arī daudzi iebraucēji no Latvijas reģioniem. Jāatzīmē cita tautiešu vēlme. Viņiem nav sevišķu iebildumu vēlēt par Rīgā pieteiktiem sarakstiem, taču daži grib balsot citā apgabalā, kur ir dzimtas saknes, šodien uzturētas saiknes utt. Par to esam diskutējuši, bet, kamēr nav vēlētāju reģistra, grūti saprast, cik ir gribētāju vēlēt konkrētā vietā, kā lai mēs zinām, ka, teiksim, sēļu izcelsmes Amerikas latvietim vajag Zemgales apgabala vēlēšanu zīmes,» sacīja Cimdars.