«Attīstībai/Par!» premjerministra kandidāts būs Pabriks

Kā liecina aģentūras LETA arhīvā pieejamā informācija, Pabriks savas politiskās karjeras laikā nomainījis vairākas partijas. 8.Saeimas vēlēšanās viņš startēja no Tautas partijas saraksta. 2007.gadā viņš šo partiju pameta, bet 2009.gadā kļuva par partijas «Sabiedrība citai politikai» valdes locekli. 10.Saeimas vēlēšanās viņš startēja no apvienības « Vienotība» saraksta un vēlāk kļuva par «Vienotības» valdes locekli. 2018.gada jūnijā viņš paziņoja par izstāšanos no partijas «Vienotība» un pievienošanos apvienībai «Attīstībai/Par!».