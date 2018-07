Tomēr šī ir tikai daļa no parādniekiem, kuru kopējais skaits vairāku gadu laikā izveidojies liels un pārsniedz 38 000. Viņu vietā garantiju fonds otram bērna vecākam līdz šim kopumā izmaksājis 264 miljonus eiro. Lai turpinātu palielināt no parādniekiem atgūtās summas, Tieslietu ministrija (TM) plāno piemērot arvien jaunus instrumentus. Darba grupa, kurā strādā deputāti un nozares eksperti, šobrīd galdā likusi desmit jaunus priekšlikumus, tomēr tie vēl jāizanalizē un tiks atklāti vēlāk. «Būtībā tas ir nožēlojami, ja kāds nemaksā par savu bērnu izglītošanu, [nemaksā] uzturlīdzekļus, ka jāiesaistās valstij un jāsāk piedzīt ar visādām metodēm un represīvām metodēm, ka nevar vienoties un garantēt to, kas pienākas,» saka TM valsts sekretārs Raivis Kronbergs.