Savukārt to īpašumu, kuru lietošanas veids ir dzīvošana un kuros taksācijas gada 1.janvārī plkst.0.00 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai, no 2019.gada 1.janvāra NĪN likmi plānots noteikt 0,2% apmērā no kadastrālās vērtības.