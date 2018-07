Latvijas sapņu pārdevēji gūst neticamu peļņu

Maģiskā domāšana izplatīta visās kultūrās un populācijās, piemēram, spokiem un sātanam tic 50% ASV pilsoņu, 69% eņģeļiem, Dievam vai universālam garam 96%. Tomēr nebūt nav tā, ka masveida aizraušanās ar mistiku un ezotēriku būtu «smadzeņu skalošanas» rezultāts. Cilvēki vēlas noticēt viņpasaules spēkiem, liktenīgai veiksmei, tāpēc pieprasījums pēc maģijas ir augsts.

Pasargāts nav neviens - kādā smagākā dzīves posmā mēs, apdomīgi un racionāli cilvēki, tomēr iekrītam... Mēs taču visi gribam atbrīvoties no slimības, mainīt dzīvi, atrast lielo mīlu, izvairīties no rutīnas, aizbēgt no problēmām.