Kā novēroja TVNET, ugunsgrēka dūmi saskatāmi jau no 30 km attāluma, vietām tie pat aizsedz sauli. Pašā apdzīvotajā vietā redzams daudz VUGD tehnikas vienību, kas izvietojušās visapkārt Stiklu ciematam, lai vajadzības gadījumā varētu pasargāt to no liesmām.