Pašvaldību savienība: Nākamgad valstij jāatsakās no liekās sadarbības teritoriju veidošanas

Latvijas valdībai nākamgad būtu jāatsakās no nevajadzīgās sadarbības teritoriju izveides reformas, jo tas tikai ierobežos novadu sadarbību, pauda Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) vecākais padomnieks Māris Pūķis.

Viņš pastāstīja, ka valsts politikā, kas attiecas uz pašvaldību darbību, nākamgad nevajag mēģināt taisīt liekas reformas, piemēram, organizēt sadarbības teritorijas. Viņš skaidroja, ka šāds iedalījums faktiski nevis veicinātu, bet tieši ierobežotu sadarbības iespējas, jo sadarboties vajag uz visām pusēm nevis tikai konkrētās teritorijās.

Tāpat viņš norādīja, ka jāturpina diskusija par jautājumiem, kas ir vienlīdz svarīgi gan valstij, gan pašvaldībām. Kā vienu no būtiskākajiem viņš minēja pārvaldes samazināšanu. Lai to realizētu ir jāsamazina likumu un noteikumu skaits, tāpēc būtu jāatsakās no pārregulēšanas. Pūķis uzsvēra, ka ir pārāk daudz noteikumu, kas nevajadzīgi, un tas noved pie līdzekļu izšķērdēšanas un neracionālas izmantošanas.

Tā kā nākamais ir vēlēšanu gads, tajā nevar taisīt lielas reformas, skaidroja Pūķis. Pašvaldību cilvēkiem, kuri pretendēs uz vietu domē, ir pašiem jādomā jaunas koncepcijas, ko viņi varēs piedāvāt cilvēkiem.

Viņš uzsvēra, ka sabiedrībā ir ilgas pēc tā, ka būs politiķi, kuri pateiks jaunas un svarīgas idejas, jo pašreiz šajā jomā ir iestājies apsīkums. Iedzīvotāji to gaida arī no vietējiem pašvaldību politiķiem - nav svarīgi tikai tas, vai viņš ir skaists vai godīgs, bet gan lai nāktu ar jaunām idejām kā attīstīt sabiedrību un labklājību, sacīja Pūķis.

Savukārt, jautāts par LPS plānotajiem darbiem 2017.gadā, Pūķis pastāstīja, ka LPS strādās pie datubāzes izveides, lai apkopotu statistiku par to, kas notiek pagastos, novadu pilsētās un ciemos. Pašreiz valsts ir pārtraukusi vākt gandrīz jebkādus datus par to, kas notiek teritorijās. Tādā veidā būs iespējams savstarpēji salīdzināt panākumus un trūkumus.

Pūķis uzsvēra, ka pašreiz Latvijā nav faktiski nekādu skaitļu par mazākiem mērogiem, izņemot to, cik iedzīvotāji satikti pēdējā tautas skaitīšanā. Tāpēc LPS ļoti intensīvi strādā ar visām ministrijām un VID, lai varētu izveidot datubāzi un redzēt kas notiek katrā teritorijā. Pēcāk LPS informāciju ievietos savā datubāzē un rīkos sadarbības forumus, kurā dažādu pašvaldību pārstāvji varēs mācīties no šiem datiem un censties tos izmantot.