Ruckas mākslas rezidenču centra ēka aizdedzināta ļaunprātīgi

Ruckas muižas ēka, kurā atrodas Ruckas mākslas rezidenču centrs, aizdedzināta ļaunprātīgi, secinājis apdrošinātājs «BTA Baltic Insurance», pastāstīja rezidenču centra projektu vadītāja Līna Bērziņa.

Tiesa, viņa nezināja, ar ko pamatots apdrošinātāja slēdziens, taču pieļāva, ka apdrošinātājs sadarbojies ar policiju.

Bērziņa teica, ka centrs ir iesniedzis apdrošinātājam zaudējumu aprēķinu. Bet, tā kā viņa pati to nav darījusi, viņa nevarēja pateikt, cik lieli ir zaudējumi, kas radušies ugunsgrēka rezultātā, kā arī to, cik lielu daļu no zaudējumiem apdrošinātājs gatavs segt.

Reklāma -->

«Tā kā muižas ēka ir apdrošināta pret dažādām nelaimēm, tostarp pret trešo personu ļaunprātīgu rīcību, esam pārliecināti, ka kompensāciju saņemsim,» sacīja Bērziņa.

Kopš ugunsgrēka, kas muižā izcēlās pērn novembrī, rezidenču centram izdevies demontēt izdegušās jumta konstrukcijas daļas otrajā stāvā, kā arī likvidēt izdegušās sienu daļas vairākās telpās. Tāpat no ēkas izvākta liela daļu gruvešu, kā arī sakoptas vairākas telpas un sakārtotas dažādas mantas.

Patlaban Ruckas mākslas rezidenču centrs darbojas krīzes režīmā, bet darbu atsākt pilnībā tas varētu šī gada jūnijā.

Jau ziņots, ka ugunsgrēks Ruckas mākslas rezidenču centra ēkā Cēsīs, Piebalgas ielā, izcēlās 2016.gada 21.novembra naktī. Liesmas izpostīja Ruckas muižas jumta konstrukcijas un otrā stāva telpas. Ugunsgrēka dzēšanas laikā no ūdens daļēji cieta arī telpas pirmajā stāvā.

Rezidenču centra darbiniekiem izdevās izglābt darba telpu aprīkojumu, un centra darbs tika atsākts uguns neskartajā daļā ēkas pirmajā stāvā.

Ruckas muižas ēka, kurā atradās Ruckas mākslas rezidenču centrs, pieder Cēsu novada pašvaldībai.

Saistītie raksti