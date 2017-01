Šorīt Ādažos izcēlies paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Izsaukumu uz ugunsgrēku VUGD saņēma plkst.5.10. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka ar atklātu liesmu deg pusotra stāva dzīvojamā māja ar koka jumtu apmēram 200 kvadrātmetru platībā.

Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās četri cilvēki.

Plkst.8 ugunsdzēsēji vēl turpināja šī paaugstinātas bīstamības ugunsgrēka lokalizācijas un likvidācijas darbus.

Pagājušajā diennaktī VUGD saņēma 61 izsaukumu. 38 no tiem bija uz ugunsgrēku dzēšanu un 16 uz glābšanas darbiem. Septiņi izsaukumi bija maldinājumi.

Jau ziņots, ka vakar pēc plkst.17, izcēlās ugunsgrēks kādā piecstāvu dzīvojamā mājā Rīgā, Stabu ielā. Ugunsdzēsēji no piedūmotās ēkas izglāba trīs cilvēkus, kuri bija saindējušies ar degšanas produktiem un tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Līdztekus no ēkas tika evakuēti vēl pieci cilvēki.

Aizvadītajā diennaktī glābēji devās uz vairāk nekā 20 izsaukumiem saistībā ar dzīvojamo ēku dūmvados degošiem sodrējiem. Lai izvairītos no iespējamās ugunsnelaimes, VUGD aicina iedzīvotājus rūpīgi pārbaudīt vai mājas krāšņu un pavardu dūmkanāli ir iztīrīti un, ja nepieciešams, nodrošināt to iztīrīšanu no sodrējiem.

