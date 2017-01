Bijusī VeA rektore Rēvalde atsaukusi savu kandidatūru uz augstskolas rektora amatu

Bijusī Ventspils Augstskolas (VeA) rektore Gita Rēvalde atsaukusi savu kandidatūru uz pašlaik vakanto Ventspils Augstskolas rektora amatu.

Kā informēja pati Rēvalde, viņa kandidatūru atsauc, jo saņēmusi no Rīgas administratīvās rajona tiesas skaidrojumu, ka gadījumā, ja tiesa pieņems viņai pozitīvu lēmumu un atjaunos viņu Ventspils Augstskolas rektora amatā, jaunievēlētais rektors var zaudēt ieņemto amatu.

Rēvalde skaidro, ka «nevēlētos vadīt augstskolu esošajā ietekmēšanas atmosfērā, kad tikuši izplatīti apmelojumi, kad tikuši izteikti un respektēti draudi par Ventspils pilsētas domes piemaksu atņemšanu». Šādā situācijā varētu būt problemātiski attīstīt augstskolu par patstāvīgu, neatkarīgu starptautiski konkurētspējīgu augstskolu ar augstiem akadēmiskajiem standartiem, norāda Rēvalde.

Jaunās rektora vēlēšanas tiek organizētas laikā, kad vēl nav beidzies process administratīvās tiesas pirmajā instancē, kurā Gita Rēvalde pārsūdzējusi Ventspils Augstskolas 2016.gada 25.maija Satversmes sapulces lēmumu par viņas atcelšanu, uzskatot to par prettiesisku, jo tas pieņemts, viņasprāt, neatbilstoši administratīvā lēmuma nosacījumiem, piemēram, tas pieņemts bez pamatojuma, jo viņas darbībā neesot konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi.

Kā ziņots, vakantajam VeA rektora amatam sākotnēji pieteicās pieci pretendenti - pašreizējais VeA rektora vietas izpildītājs Kārlis Krēsliņš, iepriekš ar VeA Satversmes sapulces lēmumu no VeA rektores amata atceltā Rēvalde, VeA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes docētājs un asociētais profesors Sergejs Hiļķevičs, ekonomikas zinātņu doktors, uzņēmējs un vadības konsultants Jānis Caune un pedagoģijas doktors, uzņēmējs un nevalstisko organizāciju eksperts Aivars Lasmanis.

Tāpat ziņots, VeA Satversmes sapulce pērn 25.maijā lēmusi par izglītības iestādes rektores Rēvaldes atcelšanu no amata saistībā ar uzticības zaudēšanu. Administratīvajai rajona tiesai 3.februārī no jauna būs jāvērtē Rēvaldes pieteikums, kurā lūgts atcelt lēmumu par viņas atcelšanu no VeA rektora amata.

