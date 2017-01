Par Ventspils Augstskolas rektoru ievēlēts rektora vietas izpildītājs Krēsliņš

Ventspils, 11.janv., LETA. Ventspils Augstskolas (VeA) rektora amatā šodien ievēlēts pašreizējais VeA rektora vietas izpildītājs Kārlis Krēsliņš, informēja augstskolā.

Par kandidatūru nobalsoja 18, bet pret balsoja deviņi VeA Satversmes sapulces dalībnieki.

VeA rekotra vēlēšanām bija izvirzīti pavisam pieci kandidāti - Krēsliņš, iepriekš ar VeA Satversmes sapulces lēmumu no VeA rektores amata atceltā Gita Rēvalde, VeA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes docētājs un asociētais profesors Sergejs Hiļķevičs, ekonomikas zinātņu doktors, uzņēmējs un vadības konsultants Jānis Caune un pedagoģijas doktors, uzņēmējs un nevalstisko organizāciju eksperts Aivars Lasmanis.

Taču šodien Rēvalde atsaukusi savu kandidatūru, jo saņēmusi no Rīgas administratīvās rajona tiesas skaidrojumu, ka gadījumā, ja tiesa pieņems viņai pozitīvu lēmumu un atjaunos viņu Ventspils Augstskolas rektora amatā, jaunievēlētais rektors var zaudēt ieņemto amatu.

Krēsliņš dzimis 1963.gadā. Labforo Universitātē Lielbritānijā viņš ieguvis maģistra grādu informācijas studijās un filozofijas doktora grādu. No 1988. līdz 1997.gadam Krēsliņš bijis Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora vietnieks bibliotēku automatizācijas jautājumos. No 1997. līdz 2013.gadam viņš bijis Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētais profesors, bet no 2013. līdz 2016.gadam - VeA mācību prorektors. Pagājušā gada jūnijā Krēsliņš iecelts par VeA rektora vietas izpildītāju.

Ievēlētais rektors sāks pildīt amata pienākumus pēc apstiprināšanas Ministru kabinetā.

Jau ziņots, ka VeA rektora amats kļuvis vakants pēc tam, kad pagājušā gada maijā VeA Satversmes sapulce nolēma atcelt no rektores amata Rēvaldi, pamatojot to ar uzticības zaudēšanu. Šodien sasaukta VeA Satversmes sapulce, lai ievēlētu jaunu VeA rektoru. Pēc rektora vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja ziņojuma noklausīšanās visiem pieciem izvirzītajiem rektora amata pretendentiem vēlreiz tika dota iespēja uzrunāt Satversmes sapulci un atbildēt uz Satversmes sapulces locekļu jautājumiem. Pēc tam tika dots laiks debatēm un tika organizētas rektora vēlēšanas.

