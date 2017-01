Truksnis vēlēšanās atkal kandidēs uz Jūrmalas mēra amatu

Pēc paša vēlēšanās šodien Jūrmalas domes priekšsēdētāja amatu atstājušais Gatis Truksnis (ZZS) jūnijā gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās plāno startēt kā pilsētas mēra kandidāts.

Truksnis gan pēc būtības neatbildēja ne uz vienu žurnālistu jautājumu. Politiķis domes sēžu pārtraukumos atteicās sniegt komentārus, norādot, ka to izdarīs pēc sēdes. Savukārt pēc sēdes viņš nolasīja savu paziņojumu un devās prom, lai arī viņam tika uzdoti dažādi jautājumi.

Dodoties prom, Truksnis uz lielāko daļu jautājumu par to, no kāda saraksta plāno kandidēt, un savu statusu Latvijas Zaļajā partijā (LZP) atbildēja, ka par to vēl ir pāragri runāt, akcentējot, ka pašlaik vēl ir partijas biedrs.

Reklāma

Pašlaik vēl ir aktuāls jautājums, vai Truksnis saglabās Zaļo un zemnieku savienībā ietilpstošās LZP biedra statusu, jo šodien par to varētu lemt LZP domē.

Savā paziņojumā Truksnis uzsvēra, ka šajos gados, kamēr viņš vada Jūrmalas domi, ir panākta «nebijusi politiskā stabilitāte». Viņš arī uzskaitīja paveiktus darbus, kā arī teica, ka aizvadītie mēneši viņam bijuši «satraukuma un pārdzīvojumu pilni».

Truksnis piebilda, ka atlikušos mēnešus strādās kā deputāts, «lai ar pilnu pārliecību» varētu startēt pašvaldību vēlēšanās kā Jūrmalas mēra kandidāts.

Truksnis atkāpšanos no mēra amata saistīja ar veselības jautājumiem.

Kā ziņots, Truksnim šodien atkāpjoties no Jūrmalas domes priekšsēdētāja amata, viņa vietā ievēlēta līdzšinējā mēra vietniece Rita Sproģe (ZZS).

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izmeklētajā krimināllietā par iespējamu partijas nelikumīgu finansēšanu lielā apmērā ir trīs aizdomās turētie un divas personas, pret kurām sākts kriminālprocess. Publiski zināms, ka šo personu vidū ir Truksnis un viņam piemērots aizdomās turētā statuss.

Pēc informācijas par šo lietu Truksnis 13.oktobrī domes ārkārtas sēdē tika atcelts no amata, taču 4.novembrī viņš šajā amatā atgriezās.

Saistītie raksti