No decembra Valmierā pieejama jauna aktīvās atputas vieta - lāzertags

Jau no pagājušā gada decembra vidus Valmierā, Abulu ielā 1 darbojas Latvijā viena no retajām vietām, kur spēlēt Lāzertagu. Lai vairāk uzzinātu par to, kas ir lāzertags un, kā nāca ideja par tā veidošanu, pilsētas informācijas portāls Valmiera24.lv uz sarunu aicinā idejas autoru Kristapu Ločmeli.

"Valmiera ir salīdzinoši liela pilsēta, tajā dzīvo vairāk kā 25 tūkstoši iedzīvotāju. Tā saukta arī par studentu pilsētu. Infrastruktūra pilsētā ir sakārtota, ir dažādas izklaides vietas, teātris, bāri, kino, naktsklubi, kafeijnīcas, koncertzāles, taču aktīvās atpūtas vietu pilsētā arvien trūkst, skaidro Kristaps un turpina: "Mūsu pilsētā ir tik daudz darbīgu cilvēku, kuri vēlas brīvo laiku pavadīt interesanti, nesēžot dīvānā. Tā nu, klausoties draugos, rados, paziņās, sapratām, ka ne tikai mums vienīgajiem ir vēlme pēc aktīvākas atslodzes darbdienu vakaros un brīvdienās, bet to vēlas arī citi. Tā radās ideja, ka pilsētai nepieciešams, kas jauns. Lāzertaga spēli izvēlējāmies, jo šī ir darbošanās ne tikai jaunieši un bērniem, bet arī pieaugušajiem. Tādējādi, izveidojot lāzertaga spēles laukumu, mēs piedāvājam izklaides iespēju plašai auditorijai. Turklāt lāzertagu var spēlēt jebkādos laika apstākļos un jebkurā dienakts laikā, jo laukums atrodas slēgtās telpās. Laukuma izveidošana telpās bija svarīga, lai arī ziemā un lietainā rudenī varētu spēlēt." Reklāma Kristaps stāsta, ka no lāzertaga idejas brīža līdz atvēršanai pagāja aptuveni četri mēneši, jo bija jākārto daudz daudz dokumentu. Tāpat piesaistīts papildu finansējums no Attīstības finanšu institūcijas "Altum": "Tālāk jau meklējam telpas un veicām laukuma izbūvi. Visu šo laiku notika sarunas ar ieroču piegādātājiem, jo lāzerieroči un aprīkojums ir pasūtīts no Lielbritānijas. Kad laukums bija izveidots, ieroči atvesti, veicām testus un tad, kad sapratām, ka viss darbojas, atvērām spēli klientiem." Lāzertags ir militāra komandas spēle. Spēles laikā notiek kaujas simulācija. Tās mērķis ir neitralizēt pretinieku ar lāzeršāviņu no lāzeraieroča. Spēles veidi ir dažādi. Visbiežāk spēlētāji tiek sadalīti divās komandās un mērķis ir iznīcināt pretinieku komandu. Uzvar tā komanda, kas to izdara pirmā. Spēlēt var arī pēc citiem scenārijiem, piemēram, kad komandām ir jāsargā sava bāze un, tajā pat laikā, jāiekaro pretinieka bāze. "Manupat, pats svarīgākais šajā spēlē ir drošība. Lāzerieroči ir droši, spēles laikā spēlētājs neizjūt sāpes, kā tas ir piemēram peintbolā. Līdz ar to, bez bažām var spēlēt nebaidoties, ka sāpēs vai paliks zilumi un to var spēlēt arī bērni," drošības nozīmīgumu uzsver Kristaps. Vaicājot Kristapam, vai ir jūtama liela atsaucība no vietējiem iedzīvotājiem, organizators atbild, ka spēle Latvijā ir ienākusi nesen, taču cilvēki ir ļoti ieinteresēti, jo tas ir kas jauns: "Reti kurš ir dzirdējis par lāzertagu. Redzot reklāmas iedzīvotājiem rodas daudz jautājumu. Cenšamies uz tiem visiem atbildēt, bet iesakām, labāk atbraukt un izmēģināt. Kā teicienā: "Labāk vienreiz redzēt, nekā simtreiz dzirdēt.". Ieinteresēti ir ne tikai individuāli spēlētāji, bet arī darba kolektīvi, kas rezervē laukumu darba ballītēm un kopīgai aizraujošai atpūtai. Laukumu bērnu dzimšanas dienu ballītēm rezervē arī vecāki. " Bez nesen atvērtā lāzertaga laukuma Valmierā, spēle Vidzemē ir pieejama vēl tikai Siguldā, kā arī Rīgā, taču lielākā daļa laukumu ir ierīkoti ārā, līdz ar to, Kristapa veidotais projekts ir atšķirīgs. Lai pieteiktos uz spēli, iedzīvotājiem jāpiezvana pa telefonu 20136094 vai 26679592, kā arī iespējams rakstīt pieteikumu uz lazertagsvalmiera@gmail.com. Tāpat ar Valmieras lāzertagu iespējams sazināties sociālajā vietnē "Facebook.com". Vienas spēles cena - 10 eiro, taču skolēniem un studentiem pieejamas atlaides, kā arī īpaši piedāvājumi skolām. Laukumu iespējams noīrēt arī kādam pasākumam, piemēram, darba vai dzimšanas dienas ballītei.