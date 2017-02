Ventspilī topošo pirmklasnieku vecāki rindā stāv jau no svētdienas

Foto: Kadrs no video

Jau no svētdienas nākamo pirmās klases skolnieku vecāki diennakti stāv rindās, lai no 1.februāra varētu savas atvases reģistrēt pirmajai klasei Ventspils Centra sākumskolā un Ventspils 4.vidusskolā. Kā ziņo Kurzemes TV, dežūras pie skolas notiek ik pa stundai, bet naktī ik pa trim. Bērnu vecāki stāsta, ka tie, kas neatbrauc, tiek izsvītroti no saraksta.