Ratnieks lūdz vērtēt, vai Lembergs nav uzpircis VeA personālu Rēvaldes atcelšanai no amata

Bijušais Ventspils Augstskolas prorektora pienākumu izpildītājs, nacionālā apvienības «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un brīvībai»/LNNK valdes loceklis Edvards Ratnieks ir lūdzis Ģenerālprokuratūru vērtēt, vai Ventspils mērs Aivars Lembergs (Latvijai un Ventspilij) faktiski nav uzpircis Ventspils Augstskolas (VeA) personālu, lai panāktu augstskolas bijušās rektores Gitas Rēvaldes atcelšanu no amata.

Ratnieks ar iesniegumu bija vērsies Ģenerālprokuratūrā un lūdza to izvērtēt, vai Lembergs nav uzpircis augstskolas personālu. Kā liecina Ratnieka iesniegums, viņš lūdzis pārbaudīt, vai lietas materiālos un liecinieku liecībās, kas sniegtas administratīvajā lietā par Rēvaldes atstādināšanu no amata, nav konstatējamas Lemberga noziedzīgu nodarījumu sastāva pazīmes un iezīmes viņam piemērotā drošības līdzekļa - aizlieguma pildīt Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja amata pienākumus - pārkāpšanai.

Ratnieka ieskatā Lembergs faktiski vadījis Ventspils pilsētas domes darbu. «Lietas materiālos, iespējams, konstatējams, ka Lembergs nodarbojas ar tirgošanos ar ietekmi, panākot valsts augstskolas rektora atcelšanu, publiski piedāvājot par to materiālu atlīdzību Ventspils Augstskolas personālam no Ventspils pilsētas domes finansējuma līdzekļiem,» rakstīts Ratnieka iesniegumā.

Reklāma

Ratnieks aģentūru LETA informēja, ka Ģenerālprokuratūra iesniegumu pārsūtījusi Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijai un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB). KNAB Izmeklēšanas nodaļā iesniegums ir saņemts, turklāt par iesniegumā minētajiem faktiem, pamatojoties uz KNAB likumu, sākta resoriskā pārbaude.

LETA jau ziņoja, ka Administratīvajai rajona tiesai no jauna būs jāvērtē Rēvaldes pieteikums, kurā lūgts atcelt lēmumu par viņas atcelšanu no VeA rektora amata. Kā aģentūru LETA iepriekš informēja Augstākajā tiesā (AT), tiesas Administratīvo lietu departaments atcēla Administratīvās rajona tiesas lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt Rēvaldes pieteikumu atzīt par spēkā neesošu VeA Satversmes sapulces lēmumu Rēvaldi atstādināt no rektora amata.

AT ieskatā Satversmes sapulcei, kas rektoru ir ievēlējusi un līdz ar to ir devusi viņam savu uzticību, šis uzticības zaudējums ir jāpamato. AT nodeva jautājumu par pieteikuma virzību jaunai izlemšanai Administratīvajai rajona tiesai.

Kā ziņots, VeA Satversmes sapulce pērn 25.maijā lēma par izglītības iestādes rektores Rēvaldes atcelšanu no amata saistībā ar uzticības zaudēšanu. Par VeA rektora vietas izpildītāju valdība pērn 21.jūnijā apstiprināja augstskolas mācību prorektoru Kārli Krēsliņu. Šī gada janvārī Krēsliņš tika ievēlēts VeA rektora amatā. Arī Rēvalde pieteicās konkursā uz VeA rektora amatu, bet vēlēšanu dienā savu kandidatūru atsauca, jo esot saņēmusi no Rīgas administratīvās rajona tiesas skaidrojumu, ka gadījumā, ja tiesa pieņems viņai pozitīvu lēmumu un atjaunos viņu VeA rektora amatā, jaunievēlētais rektors varot zaudēt ieņemto amatu.

Saistītie raksti