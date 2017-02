VeA un pašvaldība noraida Ratnieka pārmetumus saistībā ar Rēvaldes atcelšanu no amata

Ventspils pilsētas dome, kā arī Ventspils Augstskola (VeA) noraida bijušā VeA prorektora pienākumu izpildītāja Edvarda Ratnieka (VL-TB/LNNK) pārmetumus saistībā ar augstskolas bijušās rektores Gitas Rēvaldes atcelšanu no amata.

Ratnieks ir lūdzis Ģenerālprokuratūru vērtēt, vai Ventspils mērs Aivars Lembergs (Latvijai un Ventspilij) faktiski nav uzpircis VeA personālu, lai panāktu Rēvaldes atcelšanu no amata.

Ventspils dome paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem uzsver, ka pašvaldība pilnībā norobežojas no Ratnieka apgalvojumiem. «Ņemot vērā, ka Ratnieka kungs bija VeA Juridiskās nodaļas vadītājs un Rēvaldes, pretēji VeA Senāta lēmumam, iecelts VeA prorektora amatā, Ratniekam būtu jāzina, ka Ventspils pilsētas domei nav nekādu tiesību iecelt vai atcelt VeA rektoru amatā vai no amata,» norāda pašvaldība.

Neviens Ventspils pilsētas pašvaldības pārstāvis nav kādam piedāvājis atlīdzību par kādas darbības veikšanu vai neveikšanu, uzsvērts pašvaldības paziņojumā. Tajā skaidrots - tāpat kā Ventspils pilsētas pašvaldības iestādēs, arī attiecībā uz VeA piešķiramo finansējumu tiek ievērots budžeta plānošanas princips, kas paredz - pieprasījumu par pašvaldības budžeta līdzekļu apjomu un tā izlietošanas mērķi iesniedz attiecīgā iestāde. Līdz ar to priekšlikumu par pašvaldības finansējuma izlietojuma mērķi un sadalījumu pašvaldībai iesniedz VeA rektors.

Rēvaldei, stājoties rektora amatā 2013.gada rudenī, pašvaldība aicināja izstrādāt VeA iekšēju nolikumu par to, kuriem VeA darbiniekiem un par kādu pienākumu veikšanu tiek piešķirts pašvaldības finansējums. Rēvalde to esot apņēmusies izstrādāt līdz 2014.gada septembrim, bet tad aicināja pagarināt termiņu līdz 2015.gada februārim. «Izmantojot dažādas atrunas, Rēvaldes kundze vairāku gadu garumā tā arī nolikumu nesagatavoja,» apgalvo pašvaldība.

Ratnieka pausto Ventspils pašvaldība dēvē par «tendencioziem un faktiskajai situācijai neatbilstošiem apgalvojumiem». Savukārt VeA aicina izvērtēt Ratnieka izplatītās informācijas patiesumu un pamatotību.

«Lai gan regulāri plašsaziņas līdzekļos izskan Rēvaldes un Ratnieka apvainojumi VeA un tās personālam, aicinām būt kritiskiem un izvērtēt šo ziņu patiesumu, ieklausoties VeA darbinieku un studentu viedoklī, nevis personās, kuras ar šādu ziņu palīdzību cenšas veidot savu politisko karjeru,» norādīts augstskolas paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem.

Arī augstskolas jaunievēlētais rektors Kārlis Krēsliņš un Studentu padomes priekšsēdētājs Oskars Linde izsakot nožēlu par Rēvaldes un Ratnieka «nespēju atkāpties no amata ar cieņu, lai gan personāls pārliecinoši paudis savu nostāju, balsojot par Rēvaldes atcelšanu no amata».

LETA jau ziņoja, ka Administratīvajai rajona tiesai no jauna būs jāvērtē Rēvaldes pieteikums, kurā lūgts atcelt lēmumu par viņas atcelšanu no VeA rektora amata. Kā aģentūru LETA iepriekš informēja Augstākajā tiesā (AT), tiesas Administratīvo lietu departaments atcēla Administratīvās rajona tiesas lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt Rēvaldes pieteikumu atzīt par spēkā neesošu VeA Satversmes sapulces lēmumu Rēvaldi atstādināt no rektora amata.

AT ieskatā Satversmes sapulcei, kas rektoru ir ievēlējusi un līdz ar to ir devusi viņam savu uzticību, šis uzticības zaudējums ir jāpamato. AT nodeva jautājumu par pieteikuma virzību jaunai izlemšanai Administratīvajai rajona tiesai.

Kā ziņots, VeA Satversmes sapulce pērn 25.maijā lēma par izglītības iestādes rektores Rēvaldes atcelšanu no amata saistībā ar uzticības zaudēšanu. Par VeA rektora vietas izpildītāju valdība pērn 21.jūnijā apstiprināja augstskolas mācību prorektoru Kārli Krēsliņu. Šī gada janvārī Krēsliņš tika ievēlēts VeA rektora amatā. Arī Rēvalde pieteicās konkursā uz VeA rektora amatu, bet vēlēšanu dienā savu kandidatūru atsauca, jo esot saņēmusi no Rīgas administratīvās rajona tiesas skaidrojumu, ka gadījumā, ja tiesa pieņems viņai pozitīvu lēmumu un atjaunos viņu VeA rektora amatā, jaunievēlētais rektors varot zaudēt ieņemto amatu.

