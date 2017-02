Tiesa noraida bijušās VeA rektores Rēvaldes prasību pret Ventspils vicemēru un domi

Ventspils tiesa noraidījusi bijušās Ventspils Ausgstkolas (VeA) rektores Gitas Rēvaldes civilprasību pret Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku infrastruktūras jautājumos Jāni Vītoliņu («Latvijai un Ventspilij») un Ventspils pilsētas domi, informēja tiesas pārstāve Dace Grauziņa.

Tiesa nolēmusi piedzīt no Rēvaldes par labu atbildētājiem tiesāšanās izdevumus - 423,50 eiro par labu Vītoliņam, 605 eiro eiro par labu Ventspils domei un 423,50 eiro par labu SIA «Ventas Balss».

Spriedumu iespējams pārsūdzēt 20 dienu laikā.

Ventspils tiesa pirms divām nedēļām izskatīja prasības pieteikumu, ar kuru Rēvalde vēlas no Vītoliņa un Ventspils pilsētas domes kā līdzatbildētājas solidāri piedzīt 100 000 eiro kompensāciju, kā arī panākt, lai tiktu atsauktas, viņasprāt, nepatiesās un apmelojošās ziņas masu medijos par to, ka VeA nelikumīgi iztērēti pašvaldības līdzekļi vismaz 10 000 eiro apmērā, kā to Ventspils domes vārdā medijiem bija paudis Vītoliņš.

Vītoliņš pauda, ka bija prognozējis šādu tiesas spriedumu. «Man nebija šaubu, ka prasība tiks noraidīta, jo tai nebija ne mazākā pamata. Savos izteikumos es balstījos uz faktiem, kas iegūti revīzijas rezultātā,» sacīja Vītoliņš.

Rēvalde ar lielu varbūtību pieļāva, ka pārsūdzēs spriedumu, taču, pirms pieņemt šādu lēmumu un komentēt tiesas lemto, viņai esot jāiepazīstas ar sprieduma motivāciju, ko vēl neesot paguvusi izdarīt. «Man nebija lielu cerību, ka Ventspils tiesa varētu lemt citādi,» atzina Rēvalde. Viņa pieļāva, ka augstākas instances tiesa varētu lemt citādi, un atgādināja par citu lietu, kur Vītoliņš bija vērsies ar civilprasību pret ventspilnieku Ivaru Jansonu saistībā ar, viņaprāt, aizskarošajiem interneta komentāriem. «Ventspils tiesas spriedums bija par labu Vītoliņam, bet apgabaltiesa lēma citādi,» norādīja Rēvalde.

Rēvalde uzskata, ka domei neesot bijis pamata runāt par nelikumīgi iztērētiem pašvaldības līdzekļiem. «No šādiem situācijai neatbilstošiem izteikumiem cieš mana reputācija,» viņa sacīja.

Savukārt Vītoliņš, atkārtojot jau iepriekš pausto, norādīja: «Tērēt pašvaldības nodokļu maksātāju naudu neatbilstoši līgumam ar pašvaldību, manuprāt, nav likumīgi.»

«Augstskolas finansiālās un saimnieciskās darbības atbilstību normatīvajiem aktiem 2013., 2014. un 2015.gadā ir pārbaudījis neatkarīgs zvērināts revidents, kas nav konstatējis neatbilstības. Arī Ventspils pilsētas domes 2016.gada 4.aprīlī izveidotās revīzijas darba grupas 2016.gada 24.maija sagatavotajā revīzijas ziņojumā it kā norādīta informācija par konstatētajām neatbilstībām augstskolas finanšu dokumentos, augstskolas un Ventspils pilsētas pašvaldības sadarbības līguma izpildē, tomēr konkrētas neatbilstības un pārkāpumi netiek konstatēti, kas norāda uz to, ka atbildētāji tendenciozi ir izmantojuši nepatiesu informāciju savu mērķu sasniegšanai - VeA rektora nomaiņai, izplatot apmelojošas, nepatiesas ziņas,» iepriekš norādīja Rēvalde.

Rēvalde uzskata, ka ar šādas informācijas publicēšanu gan reģionālajos medijos, gan valsts līmeņa ziņu portālos viņas reputācijai ir nodarīts neatgriezenisks un paliekošs kaitējums, līdz ar to viņa vērsusies tiesā ar prasību par godu un cieņu apvainojošu ziņu atsaukšanu un kompensācijas piedziņu.

Vītoliņš, lūgts komentēt Rēvaldes vēršanos tiesā pret viņu, iepriekš atzina: «Acīmredzot saprotot, ka ir zaudējusi iespējas turpināt savu darbību, viņa cenšas izgudrot arvien jaunus veidus. Mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, un Satversme garantē Rēvaldes kundzei visas tiesības vērsties tiesā.»

Vītoliņš norādīja, ka Ventspils domes izveidotā komisija revīzijā konstatējusi, ka vismaz 10 700 eiro no 2015.gadā piešķirtā pašvaldības finansējuma ir izlietoti neatbilstoši piešķiršanas mērķim. «Es uzticos pašvaldības speciālistiem,» viņš uzsvēra. Kā ziņots, VeA Satversmes sapulce pērn 25.maijā lēmusi par izglītības iestādes rektores Rēvaldes atcelšanu no amata saistībā ar uzticības zaudēšanu.

Jaunā VeA rektora vēlēšanām tika izvirzīti pieci pretendenti, tai skaitā uz šo amatu sākotnēji pretendēja arī Rēvalde, taču vēlēšanu dienā viņa savu kandidatūru atsauca. 11.janvārī par jauno VeA rektoru ievēlēts līdzšinējais rektora vietas izpildītājs Kārlis Krēsliņš.

Ziņots arī, ka Administratīvajai rajona tiesai no jauna būs jāvērtē Rēvaldes pieteikums, kurā lūgts atcelt lēmumu par viņas atcelšanu no VeA rektora amata.

