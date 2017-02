Bauskas novadā apsver iespēju tiesāties par skolu reorganizāciju

Tiek apsvērta iespēja tiesāties par Bauskas novada domes rīcību, pārveidojot Mežgaļu pamatskolu par sākumskolu, informēja advokāts Jānis Avotiņš.

Advokāts skaidro, ka viņa birojā vērsušies Bauskas novada Mežgaļu pamatskolas 15 bērnu vecāki, kuri norāda, ka neviens nav prasījis ne viņu, ne arī bērnu viedokli par to, kā būtu jārisina jautājums par šīs lauku skolas turpmāko attīstību un likteni. Advokāts neizslēdz iespēju, ka līdzīgi kā Madonas gadījumā arī Mežgaļu pamatskolas bērnu vecāki varētu nodibināt biedrību, lai kopīgi cīnītos par savām un bērnu tiesībām.

«Veicot skolu reformu, ir jāievēro tiesiskums un nedrīkst aizmirst par bērnu tiesībām un interesēm. Kad sākām pētīt Bauskas novada domes aktivitātes saistībā ar izglītības iestāžu reorganizāciju, atklājās, ka izslavētā 2015.gada izglītības iestāžu attīstības koncepcija, ko dome pieņēma 2015.gada 26.jūnijā, nav apspriesta ar sabiedrību, kā to nosaka attiecīgie Ministru kabineta noteikumi,» skaidro advokāts.

Domei pirms būtiska plānošanas dokumenta apstiprināšanas, kāda ir «Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības koncepcija 2015.-2025.gadam», kas ir reformu un reorganizāciju pamatā, šī koncepcija bija jānodod sabiedriskajai apspriešanai, kuras laikā novada iedzīvotāji varētu sniegt savu vērtējumu, priekšlikumus un ierosinājumus. «Izskatās, ka tā vietā dome šo koncepciju paslepus ir pieņēmusi sev, nevis novada iedzīvotājiem. Citādāk nevar izskaidrot absurdo situāciju, kādā nonākuši Mežgaļu pamatskolas bērni un viņu vecāki,» norāda advokāts.

Avotiņš skaidro, ka patlaban vecākiem ir zināms tas, ka pieņemts lēmums no 2019.gada pārveidot Mežgaļu pamatskolu par sākumskolu, kurā mācītos bērni no 1. līdz 6.klasei, kas nozīmē, ka vecāko klašu bērniem būtu jāmeklē skola kaut kur citur.

«Mežgaļu pagastā un citos mazajos pagastos, kuru skolas Bauskas novads nodomājis slēgt vai reorganizēt, dzīvo cilvēki, kuri strādā un maksā nodokļus - viņiem ir tiesības uz to, lai viņu bērni saņem kvalitatīvu izglītību, turklāt sev tuvākajā skolā,» uzskata Avotiņš. Advokāts pauž viedokli, ka mazo lauku skolu slēgšana ir ceļš uz lauku vides degradāciju un tas būs iemesls, lai iedzīvotāji migrētu no laukiem uz pilsētu. Tāpat viņš norāda, ka pēdējo gadu laikā bērnu skaits Mežgaļu pamatskola nav samazinājies tik kritiski, lai būtu pamats to slēgt.

Jau ziņots, ka pērn novembrī Bauskas novada domes deputāti lēmuši par četru izglītības iestāžu reorganizāciju, tostarp par Mežgaļu pamatskolas reorganizēšanu par Mežgaļu sākumskolu.

Tāpat iepriekš vēstīts, ka vairāki Madonas pilsētas 1. un 2.vidusskolas bērnu vecāki un «Madonas pilsētas 2.vidusskolas atbalsta biedrība» pagājušā gada septembrī vērsās ar pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā, kur lūdza apturēt un atcelt šo domes lēmumu.

Iepriekš ziņots, ka Madonas dome nolēmusi izveidot Madonas pilsētas vidusskolu, apvienojot līdzšinējo Madonas pilsētas 1.vidusskolu un Madonas pilsētas 2.vidusskolu. Pašvaldība uzsvērusi, ka pamats pārmaiņu īstenošanai ir kopējā demogrāfiskā situācija gan pilsētā, gan novadā, kā arī nepieciešamība sakārtot, nākotnē racionāli izmantot un noslogot pilsētas skolu ēkas, tostarp pilnveidot un atjaunot materiāltehnisko bāzi.

