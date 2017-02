Liepājas cietuma būvniecības iepirkuma prasībām no Latvijas būvfirmām atbilst tikai «UPB»

Vienīgā Latvijas būvfirma, kas patlaban atbilst jaunā Liepājas cietuma būvniecības iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, ir AS «UPB», jo šim uzņēmumam ir gan prasībām atbilstošs apgrozījums, gan spēkā esošs industriālās drošības sertifikāts.

Piedāvājumi konkursā jāiesniedz līdz maija vidum, tāpēc vairākiem būvniekiem gan vēl teorētiski ir laiks iegūt nepieciešamo sertifikātu. Tomēr, ja vien šis process nav jau sākts, to izdarīt būs grūti, jo parasti sertifikāta iegūšanai nepieciešamas vidēji pusgads.

Tiesu namu aģentūras (TNA) izsludinātā iepirkuma nolikumā vien no prasībām ir, lai pretendenta vidējais gada (neto) finanšu apgrozījums būvniecībā iepriekšējos trīs finanšu gados (tas ir, 2013., 2014. un 2015. vai 2014., 2015. un 2016.gadā), ir ne mazāks kā 40 miljoni eiro.

Saskaņā ar «Firmas.lv» informāciju, šāds vidējais gada apgrozījums 2013., 2014. un 2015.gadā ir vismaz astoņām Latvijas būvfirmām. Lielākā daļa šo uzņēmumu 2016.gada pārskatus vēl nav iesnieguši.

«UPB» apgrozījums 2015., 2014. un 2013.gadā bija attiecīgi 84,3 miljoni, 89,96 miljoni un 81 miljons eiro. SIA «Skonto būve» apgrozīja attiecīgi 122,5 miljonus, 91,3 miljonus un 85,2 miljonus eiro. SIA «Merks» apgrozījums pēdējos trīs gados bija attiecīgi 65,4 miljoni, 68 miljoni un 44,2 miljoni eiro.

Arī AS «BMGS» apgrozījums pēdējos trīs gados atbilst nolikuma prasībām - 56,7 miljoni, 100,6 miljoni un 87 miljoni eiro. Tāpat nolikuma prasībām atbilst SIA «Ostas celtnieks» (46,5 miljoni, 41,6 miljoni un 37,1 miljons eiro), AS «LNK Industries» (45,4 miljoni, 37,8 miljoni un 51,3 miljoni eiro), SIA «Re&Re» (37,2 miljoni eiro, 58,1 miljons eiro un 97,7 miljoni eiro) un SIA «Arčers» (33,4 miljoni, 44 miljoni un 50,5 miljoni eiro).

Ja piedāvājumu iepirkumā iesniedz piegādātāju apvienība, tad vismaz vienam no piegādātāju apvienības dalībniekiem ir jābūt atbilstošam apgrozījumam.

Tomēr iepirkuma nolikumā ir iekļauta arī prasība, ka «pretendentam ir spēkā esošs 3. (konfidenciāli) vai augstākas kategorijas atbilstošās nacionālās drošības iestādes izsniegts industriālās drošības sertifikāts, kas piešķir konkrētajam komersantam tiesības apstrādāt valsts noslēpuma objektu pasūtītāja un komersanta telpās, vai nu neizmantojot, vai izmantojot akreditētas informācijas sistēmas».

Kā aģentūra LETA pārliecinājās Satversmes aizsardzības biroja (SAB) mājaslapā publicētajā industriālās drošības sertifikātu sarakstā, vienīgā no lielajām būvfirmām ar spēkā esošu sertifikātu ir «UPB».

Saskaņā ar noteikumiem pārbaudi industriālās drošības sertifikāta izsniegšanai jāveic sešu mēnešu laikā. SAB direktors var pagarināt speciālās pārbaudes termiņu vēl par trim mēnešiem, ja rodas nepieciešamība saņemt papildu informāciju. SAB aģentūrai LETA skaidroja, ka saskaņā ar līdzšinējo praksi pārbaudes veikšanas ilgums vidēji ir seši mēneši, taču tas atkarīgs no tā, kādu informāciju nepieciešams saņemt.

«UPB» mārketinga direktore Ilze Rosicka aģentūrai LETA sacīja, ka uzņēmumam ir interese par šo objektu.

«Esam lūguši TNA iepirkuma dokumentāciju, lai varētu pārbaudīt, vai kvalificējamies iepirkumam. Pagaidām dokumenti vēl nav saņemti, tāpēc nevaru pateikt, vai «UPB» iesniegs savu piedāvājumu šajā iepirkumā,» sacīja Rosicka.

Iepirkuma nolikumā ir arī prasība, ka pretendentam jābūt brīviem finanšu resursiem, vai pieejamiem kredītresursiem ne mazāk kā piecu miljonu eiro apmērā.

Pretendentam pēdējo piecu gadu laikā kā galvenajam būvdarbu veicējam jābūt veikušam jaunas būvniecības vai pārbūves būvdarbus (darbi pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā) vismaz trīs 3.grupas publiskās ēkās, un katra objekta ēku platība, kurā veikti darbi, ir vismaz 5000 kvadrātmetru un ēkas būvdarbu kopējās izmaksas ir ne mazākas kā pieci miljoni eiro (bez PVN). Vismaz vienā no šīm ēkām jābūt veiktiem jauniem būvdarbiem vismaz 5000 kvadrātmetru platībā un 10 miljonu eiro (bez PVN) vērtībā.

TNA valdes locekle Santa Sausiņa, aģentūrai LETA skaidrojot iepirkumā iekļautās prasības, norādīja, ka šis ir starptautisks iepirkuma konkurss, kur drīkst piedalīties ne tikai būvkompānijas no Latvijas, to apvienības un personālsabiedrības, bet arī no Eiropas Savienības - par to ir publikācija Eiropas publisko iepirkumu vietnē.

Sausiņa uzsver, ka tas konkurenci padara ievērojami lielāku nekā gadījumā, ja nolikums paredzētu vien vietējo kompāniju piedalīšanos. Tāpat viņa atsaucas uz Ministru kabineta noteikumiem «Valsts noslēpuma objektu saraksts», kas nosaka valsts noslēpuma objektus ieslodzījuma vietās, un no normatīvajiem aktiem izriet nosacījums, ka šādos gadījumos jāpiemēro prasība par Industriālo drošības sertifikātu.

«Izejot likumā paredzēto procedūru, sertifikātu var iegūt jebkura būvkompānija, kas atbilst šī sertifikāta iegūšanas prasībām. Savukārt prasība par sertifikāta esamību izvirzīta tikai tiem būvdarbu vadītājiem, kuriem, veicot darba pienākumus, nāksies saskarties ar būvprojekta sadaļām, kurām ir noteikts valsts noslēpuma statuss,» skaidro TNA pārstāve.

Tāpat, lai minimizētu pasūtītāja risku un pasūtītājs varētu gūt pārliecību par pretendenta spējām uzbūvēt plānoto cietuma kompleksu, izvirzīta prasība pretendentiem, ka iepriekšējo trīs gadu vidējais gada finanšu apgrozījums būvniecībā nedrīkst būt mazāks par 40 miljoniem eiro, kas ir aptuveni puse no objekta kopējām būvniecības izmaksām. Atbilstoši esošai iepirkumu praksei pretendentiem tiek izvirzīta prasība par apgrozījumu, kas vienlīdzīgs būvējamā objekta būvizmaksām.

«Nolikumā prasītais vidējais gada apgrozījums būvniecībā ir vairākiem lielākajiem Latvijas būvniekiem,» komentē Sausiņa.

LETA jau ziņoja, ka TNA 17.februārī izsludinājusi Liepājas cietuma būvniecības iepirkumu, kas paredz būvniecības darbu uzsākšanu šā gada otrajā pusē un objekta nodošanu ekspluatācijā ne ilgāk kā četrus gadus pēc būvniecības darbu uzsākšanas.

Liepājas cietuma būvniecības iepirkuma nolikumu izstrādājusi TNA sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Ieslodzījuma vietu pārvaldi, Latvijas Būvinženieru savienību un zvērinātu advokātu biroja «Sorainen» Latvijas biroju. Būvprojekta izstrādi uzraudzīja Igaunijas Valsts nekustamo īpašumu aģentūra, kas īstenojusi jau vairāku cietumu projektus Igaunijā pēc valsts neatkarības atgūšanas. Savukārt būvprojektu izstrādāja SIA «Rem Pro».

Pieteikumi iepirkumam ir iesniedzami līdz 17.maijam, norādīts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

Liepājas cietumā paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem. Visā kompleksā ietilpst astoņas dažādas ēkas, un kopējā teritorijas platība ir 305 116 kvadrātmetri, bet kopējais apbūves laukums - 64 053 kvadrātmetri, savukārt kopējā telpu platība ir 51 407 kvadrātmetri. Komplekss atradīsies 5,6 kilometru attālumā no Liepājas centra.

Cietuma kompleksā ietilps ieslodzīto dzīvojamie korpusi, plašs nodarbinātības centrs ar darba iespējām ieslodzītajiem, izglītības centrs ar telpām garīgām un sporta nodarbībām, daudzfunkcionāla ēka ieslodzīto pieņemšanai, medicīnas daļa, pastiprināta režīma aizturēšanas telpas, sanāksmju un personāla ēdnīca un citas palīgtelpas.

Līdz ar Liepājas cietuma darbības uzsākšanu tiks slēgtas trīs esošās ieslodzījuma vietas, kur ir mūsdienu prasībām neatbilstoši darba un uzturēšanās apstākļi un kuru uzturēšanai un drošības nodrošināšanai ik gadu ir lieli tēriņi.

Liepājas cietums ir pirmā ieslodzījuma vieta, ko Latvija būvēs pēc valsts neatkarības atgūšanas. Cietuma komplekss atradīsies Alsungas ielā 29. Projekts paredz 1200 ieslodzīto izvietošanu, īstenojot jauna līmeņa resocializācijas programmu ieslodzīto izglītošanai un integrēšanai sabiedrībā. Paredzēts, ka jaunā cietuma kompleksā strādās vairāk nekā 400 darbinieku.

Cietuma būvniecībai paredzētās izmaksas ir vairāk nekā 74 miljoni eiro.

