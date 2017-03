UR atliek partijas «Liepāja kvadrātā» reģistrēšanu

Uzņēmumu reģistrs (UR) atlicis jaundibnātās partijas «Liepāja kvadrātā» reģistrēšanu, nosakot termiņu konstatēto trūkumu novēršanai, informēja UR sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba Danovska.

Pieteikums politiskās partijas «Liepāja kvadrātā» ierakstīšanai politisko partiju reģistrā tika saņemts 31.janvārī, bet 7.februārī valsts notārs, izskatot partijas pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, ir konstatējis trūkumus un pieņēmis lēmumu atlikt partijas ierakstīšanu Politisko partiju reģistrā, nosakot termiņu trūkumu novēršanai līdz 10.aprīlim.

Reģistrā saņemti arī četru personu iesniegumi, kuros tās norāda uz vēlmi tikt svītrotām no partijas dibinātāju saraksta.

«Ja dokumenti pēc trūkumu novēršanas UR tiks iesniegti atkārtoti, tikai tad, izvērtējot gan iesniegtajos dokumentos norādīto, gan UR rīcībā esošo informāciju, valsts notārs varēs secināt, vai partijas dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām un vai partija var tikt reģistrēta,» skaidroja Danovska.

Kā sacīja viens no partijas dibinātājiem, Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks tūrisma un investīciju jautājumos Jurijs Hadarovičs, neesot pamata bažām par to, ka partiju veiksmīgi izdosies reģistrēt. Konstatētie trūkumi esot formāli - piemēram, partijas statūtos jāveic precizējumi atbilstoši tam, kā to nosaka Politisko partiju likums. Pašlaik juristi aktīvi strādājot pie konstatēto trūkumu novēršanas. Tā kā aktīvākais priekšvēlēšanu kampaņas periods būs aprīlī un maijā, aizkavēšanās ar partijas reģistrēšanu būtiski neapgrūtina gatavošanos dalībai 3.jūnijā gaidāmajās Liepājas domes vēlēšanās, apgalvoja Hadarovičs.

Hadaroviča rīcībā esot informācija par trim iesniegumiem no personām, kuras vēlas tikt svītrotas no partijas dibinātāju saraksta, taču tas neesot šķērslis partijas reģistrēšanai. Saskaņā ar likumu partijas dibinātāju skaits nedrīkst būt mazāks par 200, bet partijas «Liepāja kvadrātā» dibināšanas sapulcē piedalījušies 215 cilvēki. Divi no sapulces dalībniekiem, pēc Hadaroviča teiktā, esot bijuši «politisko konkurentu iesūtīti provokatori», kuri, uzstājoties ar runām, centušies traucēt sapulces norisi. Ar šīm aktivitātēm, pēc Hadaroviča domām, arī esot skaidrojama dažu personu vēlme atsaukt viņus no dibinātāju saraksta. Neskatoties uz to, partijas dibināšanai esot nepieciešamais kvorums.

Kā ziņots, partijas «Liepāja kvadrātā» dibināšanas sapulce notika 28.janvārī Liepājas Latviešu biedrības namā. Par partijas valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts Hadarovičs, bet par valdes priekšsēdētāja vietnieku - Liepājas domes deputāts Romans Miloslavskis.

Hadarovičs un Miloslavskis par jaunas partijas dibināšanu paziņoja pēc tam, kad pērn jūlija beigās sociāldemokrātiskā partija «Saskaņa» pavēstīja par šo divu savu līdzšinējo pārstāvju Liepājas domē izslēgšanu no «Saskaņas». Hadarovičam un Miloslavskim pārmeta «priekšvēlēšanu programmas un valdes lēmumu nepildīšanu» un «pārmērīgu sadarbību ar Liepājas mēru Uldi Sesku,» aģentūrai LETA pastāstīja «Saskaņas» Kurzemes reģiona koordinators un Liepājas nodaļas valdes loceklis Valērijs Agešins.

