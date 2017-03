Pagaidām atstāj bez virzības Rēvaldes pārsūdzību civilprasībā pret Ventspils vicemēru un domi

Ventspils tiesa pagaidām atstājusi bez virzības bijušās Ventspils Augstskolas (VeA) rektores Gitas Rēvaldes pārsūdzību viņas civilprasībā pret Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku infrastruktūras jautājumos Jāni Vītoliņu («Latvijai un Ventspilij») un Ventspils pilsētas domi.

Kā aģentūru LETA informēja Ventspils tiesas pārstāve Dace Grauziņa, līdz 30.martam ir noteikts termiņš trūkumu novēršanai.

Rēvalde iepriekš informēja, ka viņa 27.februārī Kurzemes apgabaltiesā pārsūdzējusi Ventspils tiesas 7.februāra spriedumu, ar kuru tika noraidīta Rēvaldes prasība no Vītoliņa un Ventspils pilsētas domes kā līdzatbildētājas solidāri piedzīt 100 000 eiro kompensāciju, kā arī panākt, lai tiktu atsauktas, viņasprāt, nepatiesās un apmelojošās ziņas masu medijos par to, ka VeA nelikumīgi iztērēti pašvaldības līdzekļi vismaz 10 000 eiro apmērā, kā to Ventspils domes vārdā medijiem bija paudis Vītoliņš. Kurzemes apgabaltiesā aģentūru LETA vakar informēja, ka lietas materiāli no Ventspils tiesas pagaidām vēl nav saņemti.

Jau ziņots, ka Ventspils tiesa noraidījusi bijušās VeA rektores Rēvaldes civilprasību pret Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku infrastruktūras jautājumos Vītoliņu un Ventspils pilsētas domi. Tiesa nolēmusi piedzīt no Rēvaldes par labu atbildētājiem tiesāšanās izdevumus - 423,50 eiro par labu Vītoliņam, 605 eiro eiro par labu Ventspils domei un 423,50 eiro par labu SIA «Ventas Balss».

