Māris Olte plāno startēt Ērgļu novada pašvaldības vēlēšanās

Dabas pētnieks, žurnālists un televīzijas raidījumu vadītājs Māris Olte šogad plāno piedalīties Ērgļu novada domes vēlēšanās, aģentūrai LETA pastāstīja pats Olte.

«Pienācis tāds vecums, kad gribu dot labumu sabiedrībai,» savus nodomus komentēja Olte, kuram Ērgļi ir dzimtā puse.

Pašlaik gan vēl nav zināms, vai Olte veidos savu sarakstu, vai piebiedrosies kādam citam, jo par to vēl notiek diskusijas. Viņš lēsa, ka precīzāka informācija varētu būt zināma aprīlī. «Ērgļi ir mazs miestiņš. Iespējams, šīs ir pēdējās pašvaldības vēlēšanas, kurās ir Ērgļu novads, jo to varētu pievienot Madonai,» Olte atzīst, ka piedāvājumus no politiskajiem spēkiem piebiedroties sarakstam nav saņēmis.

Reklāma

«Katrs redz notiekošo caur savu prizmu. Es gribu aicināt ciemos uz Ērgļiem,» kā savus galvenos uzdevumus, nokļūstot domē, Olte redz tūrisma attīstības iespējas Ērgļu novadā.

Līdz ar izskanējušo informāciju par Oltes iespējamo piedalīšanos pašvaldības vēlēšanās viņš vairs nevada raidījumu «Vides fakti» Latvijas Televīzijā (LTV). Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs viņam esot atļāvis turpināt vadīt raidījumu, taču «sabiedriskie mediji nobijās». Viņš gan būs redzams vairākos «Karalistes» raidījumos, ko rādīs LTV.

Tāpat vadītāja pārmaiņas visdrīzāk piedzīvos radio SWH raidījums «Zaļais stūris», savukārt no raidījuma par makšķerēšanu, ko pārraida «Re:TV», Olte atteikties negatavojas.

Centrālās vēlēšanu komisijas informācija liecina, ka Ērgļu novada domē ir deviņi deputāti. Domes priekšsēdētājs Guntars Velcis un vēl četri deputāti pārstāv apvienību «Mēs Ērgļu novadam», vēl divi deputāti ievēlēti no «Jo šeit jādzīvo mūsu bērniem» saraksta, pa vienam - no «Mēs par izaugsmi un attīstību» un «Kalniem pāri».

Saistītie raksti