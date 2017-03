Uguns nopostījusi zirgu šķirnes 'Latgales rikšotājs' saimniecību

«Tas ir brīnums, ka visi esam dzīvi,» saka Latgalē pazīstamā zirgu audzētāja Jeļena Stašule. 19. marta vakarā Rēzeknes novada Kaunatas pagastā līdz pamatiem vienā rāvienā nodega Stašuļu saimniecība «Rudo kumeļu pauguri». Vecmāmiņa un meita, kas liktenīgajā brīdī bija mājās, tāpat kā retās šķirnes 'Latgales rikšotājs' zirgi, izglābās. Sociālos tīklus aplidojis lūgums palīdzēt ģimenei, kas zaudējusi visu iedzīvi.

Dūmu mutuļi apņēma māju

19.martā ap sešiem vakarā Ivars un Jeļena Stašuļi trenēja zirgus. Mājās bija palikusi Jeļenas mamma un 24 gadus vecā meita. Kristīne bija apslimusi, tāpēc iedzēra tableti un laidās miegā. Vecmāmiņa dzēra kafiju. Drīz vien Jeļena telefonā izdzirdēja meitas kliedzienus: «Degam!» Jaunā sieviete bija pamodusies no tā, ka nespēja paelpot. Par laimi, tobrīd Kristīnes draugs kūtī baroja mājdzīvniekus, tāpēc viņš paspēja izvest no degošās mājas apjukušo vecmāmuļu. Kad ieradās Ivars ar Jeļenu, mājai nebija iespējams pietuvoties, jo tā bija ietīta dūmu mutulī. «Mums mājās bija daudz grāmatu, kas zibenīgi aizdegās,» Jeļena teju var parunāt. Balss ir aizsmakusi, jo viņa ir saelpojusies dūmus. Mājvietu zaudēja arī Jeļenas dēls ar sievu un diviem bērniem. «Mūsu mājās neviens nesmēķēja, arī krāsns nekūrās, tāpēc domājam, ka pie vainas ir elektrība,» saka sieviete. «Neko nepaspējām izglābt, sadega pilnīgi viss – arī dokumenti.» 45 zirgu ganāmpulku gan izdevās izglābt, un par to viņai ir prieks.

«Kad ieraudzījām, kas notiek, palaidām zirgus brīvībā un pēc tam līdz rītausmai pa laukiem meklējām.»

Šobrīd ģimene pārcēlusies uz netālu esošo ēku, kas ir avārijas stāvoklī. Īpašnieks atļāvis padzīvot. Mājā nav ne ūdens, ne kanalizācijas, ne elektrības, ne apkures. «Kad iespīd saulīte, istaba sasilst līdz 14 grādiem.» Jeļena saka, ka mainīt dzīvesvietu un dzīvesveidu nevar, jo nodarbojas ar zirgkopību. Unikālajai zirgu šķirnei atdoti daudzi dzīves gadi. Jeļena atzīst, ka zirgi ģimenei nozīmē visu. Visvairāk viņai žēl, ka sadegušas zirglietas, kā arī latviešu tautastērpi un to detaļas. Lieta tāda, ka ģimene ar zirgiem piedalās pasākumos, demonstrējot senās Latgales tradīcijas un dažādus rituālus.

Uguns nelaime Kaunatā

Facebook rakstīts: «Pirms 20 gadiem Kaunatas pusē apmetās ģimene, kas uzņēmās misiju atjaunot un saglabāt Latvijas pirmās brīvvalsts laikā izkopto zirgu šķirni 'Latgales rikšotājs'. Savai saimniecībai viņi deva zīmīgu nosaukumu – «Rudo kumeļu pauguri».

Aizvadīto gadu laikā neatlaidīgā un smagā darbā izkopts ganāmpulks.

Atrastas ciltsgrāmatas, izaudzēti jauni rikšotāji, organizētas zirgu skriešanās sacīkstes, apkārtnes bērni iemācījušies vadīt poniju pajūgus.

Lai atsāktu dzīvi pēc ugunsnelaimes, ģimenei nepieciešama līdzcilvēku palīdzība: jebkādi celtniecības materiāli - šīferis, skārds, dēļi, durvis, linolejs, nojumes, tualetes pods, izlietne; sadzīves tehnika – veļas mazgājamā mašīna, gaļas maļamā mašīna, mikseris, latviešu tautastērps vai atsevišķas tā sastāvdaļas – brunči, villaines, vestes, bikses, saktas, segas ar latviešu ornamentiem, kā arī lielāki trauki lopu ēdināšanai un dzirdināšanai.» Tie, kas vēlas palīdzēt, var zvanīt Jeļenai pa telefonu 28745654.

Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs Sergejs Bašmakovs saka, ka ģimene ir ļoti jauka. Bez viņu līdzdalības novadā nenotiek neviens pasākums. Pašvaldība ugunsnelaimē cietušajiem piešķirs 500 eiro pabalstu, kā arī palīdzēs novākt krāsmatas.

