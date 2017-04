Lemberga oponenti vienojas par apvienota saraksta veidošanu

Trīs politisko spēku - «Vienotības», Nacionālās apvienības un Latvijas Reģionu apvienības - Ventspils nodaļas vadītāji parakstījuši savstarpēju vienošanos par apvienota saraksta veidošanu un kādreizējā iekšlietu, ārlietu un aizsardzības ministra Ģirta Valda Kristovska (V) virzīšanu Ventspils domes priekšsēdētāja amatam gaidāmajās vēlēšanās, informēja partiju apvienības pārstāve Inese Ozoliņa.

Apvienotā saraksta devīze būs «Ventspils atdzimšanai un uzplaukumam».

«Mūsu apvienotā triju partiju saraksta deputātu kandidāti un mūsu atbalstītāji ir pārliecināti, ka Ventspili var un to nepieciešams pārvaldīt taisnīgi, efektīvi un visu ventspilnieku interesēs. Mēs atzīstam, ka arī pie tik nedemokrātiska vadības stila, kāds ir bijis pilsētā līdz šim, ir izdevies parādīt arī virkni sasniegumu, salīdzinot ar padomju laiku. Tomēr redzam, ka daudzu iespēju īstenošana, daudzu uzņēmēju centieni Ventspilī sasniegt savus mērķus tiek apslāpēti, tāpēc biznesa iespējas tiek meklētas citās pilsētās,» pauda Kristovskis.

Sarakstā tikšot iekļauti arī citi zināmi cilvēki, kuri tā vai citādi ir bijuši opozīcijā Lembergam – no Ventspils Augstskolas (VeA) rektores amata gāztā Gita Rēvalde un savulaik viņas ieceltais bijušaisVeA prorektora administratīvajos un finanšu jautājumos pienākumu izpildītājs Edvards Ratnieks un pašreizējie vai bijušie opozīcijas deputāti Ventspils domē Aivis un Ivars Landmaņi un Ojārs Grinbergs, ntervijā «Latvijas Avīzei» stāstījis Kristovskis. Tāpat sarakstā esot VL-TB/LNNK Ventspils nodaļas vadītājs Bruno Jurševics, «Vienotības» Ventspils nodaļas vadītāja, pašvaldības domes deputāte Dace Korna un viņas vietnieks Uģis Goldmanis, «Baltijas Asociācija - transports un loģistika» prezidente Inga Antāne un citi.

Par kandidēšanu uz Ventspils domi jau paziņojusi arī partija «Saskaņa», un, visticamāk, vēlēšanās startēs arī Saeimas deputāta Artusa Kaimiņa pērn dibinātā partija «KPV LV», noskaidroja aģentūra LETA.

Lembergs pagaidām vēl nav oficiāli paziņojis par kandidēšanu Ventspils pilsētas domes vēlēšanās, norādot, ka deputātu kandidātu sarakstu plānots apstiprināt partijas kopsapulcē, kas notiks aprīļa sākumā. Taču vienlaikus viņš ir devis mājienus, ka nejūtas noguris un vēlēšanās varētu kandidēt.

«Viena lieta ir gadi pasē, un cita lieta - kā cilvēks jūtas un vai viņš var kaut ko izdarīt, vai nē. Ja mani lamā par to, ka videi draudzīga sabiedriskā transporta nauda visvairāk tiek Ventspilij, ka no klimata naudām visvairāk tiek Ventspilij, ka nauda tiek [Ventspils] mūzikas vidusskolai ar koncertzāles funkciju, ka četri miljoni ir zinātnes attīstībai Ventspilī un četrarpus miljoni sporta infrastruktūras attīstībai, - tas nozīmē, ka es kaut ko vēl varu padarīt,» vienā no savām iknedēļas preses konferencēm pauda Lembergs.

«Latvijai un Ventspilij» vēlēšanās piedalīsies ar pilnu kandidātu sarakstu. Uz 16 vietām sarakstā pretendentu gan esot vairāk, tāpēc galīgais saraksts vēl būs jāapstiprina partijas sapulcē, kas pašlaik plānota 6.aprīlī.

Kaiminš aģentūrai LETA pauda, ka «KPV LV» plānus attiecībā uz pašvaldību vēlēšanām vēl neatklās. «KPV LV» biedriem reģionos esot dots «mājas darbs» – strādāt pie programmas. Viņu paveikto plānots izvērtēt partijas valdes sēdē aprīļa sākumā, un tad arī būšot skaidrs, kādu pienesumu viņi ir gatavi sniegt. Kaimiņš apstiprināja, ka pie šī «mājas darba» strādājot arī cilvēki Ventspilī, taču vairāk viņš pagaidām neesot gatavs izpaust. Neoficiāli izskanējis, ka viens no «KPV LV» kandidātiem Ventspilī varētu būt Ivars Jansons – pensionēts ventspilnieks, kurš pazīstams ar to, ka aktīvi kritizējis Ventspils domes vadību par to, ka tā, viņaprāt, nerisina vides piesārņojuma problēmas Ventspilī. Jansona iespējamo kandidēšanu pagaidām nekomentēja ne viņš pats, ne Kaimiņš. «Negribam skriet notikumiem pa priekšu,» sacīja Kaimiņš, aicinot apbruņoties ar pacietību.

Sociāldemokrātiskās partijas «Saskaņa» Ventspils mēra amata kandidāts un saraksta līderis jūnijā gaidāmajās Ventspils pilsētas domes vēlēšanās būs Vitalijs Truševics, kurš ir pašlaik vienīgais «Saskaņas» deputāts Ventspils pilsētas domē.

«Saskaņas» Ventspils teritoriālas nodaļas valdes priekšsēdētāja vietnieks Trusevičs aģentūru LETA informēja, ka «Saskaņai» Ventspilī ir sagatavots saraksts ar 15 deputātu kandidātiem. Sarakstā ar otro kārtas numuru kandidēs «Saskaņas» Ventspils teritoriālas nodaļas vadītājs Aleksejs Medvedevs. Sarakstā esot gan uzņēmēji, gan dažādu jomu darbinieki, gan aktīvi pensionāri. Kā norādīja Trusevičs, gandrīz pusei kandidātu pamatvaloda esot latviešu valoda.

Iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās «Saskaņa» Ventspils domē ieguva vienu no kopumā 13 deputātu vietām, bet, pamatojoties uz aptauju datiem, šajās vēlēšanās partija cerot uz labāku rezultātu. «Protams, jebkura partija teiks, ka vēlētos iegūt visas deputātu vietas, bet reāli mēs ceram uz trim, varbūt četrām vietām,» sacīja Trusevičs. «Esam gatavi iet koalīcijā ar jebkuru partiju, ja tā strādā iedzīvotāju labā,» viņš piebilda.

«Tā kā esam sociāldemokrātiska partija, galveno uzsvaru liekam uz sociālajiem jautājumiem, medicīnu un izglītību, kā arī vides problēmu risināšanu,» sacīja «Saskaņas» saraksta līderis.

Ventspils pilsētas domē ir 13 deputātu vietas. 2013.gada pašvaldību vēlēšanās deviņas deputātu vietas domē ieguva partija «Latvijai un Ventspilij», divas vietas - toreizējās Reformu partijas un «Reģionu alianses» kopējais saraksts, bet pa vienai deputātu vietai - «Saskaņas centrs» un «Vienotība».

Pašvaldību vēlēšanas notiks 3.jūnijā.

