Valmieras "Mākslas dārza" burvībā

No 1.aprīļa līdz 1.maijam Valmierā ikvienam interesentam ir sniegta iespēja baudīt kultūru, piedaloties Mākslas dienās, kuru tematika ir "Mākslas dārzs". Par pasākuma norisi informē Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Bulmeistare.

Laikā, kad daba vēl tikai mostas un tajā pamazām raisās atkal košie krāsu toņi, daudzveidīgumu un spilgtumu pilsētā ienes arī Mākslas dienas. Tas ir ļoti koncentrēts un bagātīgs kultūras pasākumu piedāvājuma laiks, kas rosina izzināt, iepazīt mākslas pasauli. Mākslas dārzs ir filozofisks jēdziens. Mākslas dārzā veidojas stāsts starp iekšējo "es", vidi un visdažādākajām mākslas formām.

Katrs mākslas dienas notikums ir īpašs – vai tā būtu izstāde, skatuves mākslas darbs, performance, vides instalācija, vizuālā māksla vai mūzika. Mākslas dienu programma ir veidota daudzveidīga, lai katrs interesents varētu atrast vismaz vienu aktivitāti, ko apmeklēt un izzināt.

Z.Bulmeistare piebilst, ka šogad liels akcents ir uz bērnu un jauniešu auditoriju: "Cenšamies izglītot arī dažāda vecuma bērnus un jauniešus, dodot brīvību radošām izpausmēm un mudinot uzdrīkstēties. Tas ir laiks, kad savas durvis ver Valmieras Mākslas vidusskola, aicinot uz "Atvērto durvju" pasākumiem, kad norit radošās nodarbības jauniešiem, darbu skates un speciāli veidotas izstādes. Tieši šī izglītojošā un iesaistes funkcija ir ļoti nozīmīga, lai mēs veidotu radošu, zinošu un stipru sabiedrību."

Mākslas dienu aizsākumi ir meklējami XX gadsimta sākumā. No tā laika kultūras pasākumu forma un akcents ir mainījies, taču gadu gaitā ir veidojusies radošā partnerība, īstenojot ciešāku sasaisti starp uzņēmējdarbību un mākslu. Ceturtdien, 20. aprīlī notiks konference "Māksla būt uzņēmējam". Tāpat turpinās sadarbība ar Valmieras cietumu. Divas nedēļas, no 10.līdz 24.aprīlim Valmieras Tūrisma informācijas centrā būs iespēja aplūkot cietumu iemītnieku darbus. Tie būs veidoti no dažādiem materiāliem, dažādās tehnikās.

"Jau kā spilgta tradīcija Mākslas dienās ir "Vidzeme Fashion Show", kas noritēs sestdien, 22.aprīlī. Šovā redzēsim šā brīža aktuālāko un spilgtāko modes dizaineru un aksesuāru radītāju veikumu kopā ar lielisku pasākuma šova programmu," stāsta Bulmeistare. Tradīciju turpinot, apgleznotos soliņus pilsētvidē, sestdien, 22.aprīlī papildinās trīs īpaši Mākslas dienu soliņi Gaujas promenādē pie Valmieras mūzikas skolas. Tos šogad Valmierai apgleznoja mākslinieki Juris Dimiters, Andris Vītoliņš un Paula Zariņa – Zēmane.

Mākslas dienas Valmierā katru gadu attīstās. "2018.gads būs Latvijas simtgades jubilejas gads un arī Valmieras 735. jubilejas gads, tāpēc jau tagad domājam, kādas būs nākamās Mākslas dienas, ko piedāvāsim kultūras mīļotājiem, pilsētas draugiem un viesiem visa gada garumā," par nākotnes plāniem stāsta Z.Bulmeistare.