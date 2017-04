Ventspilī kandidēs «Virsmātes partija»

Ventspils pilsētas domes vēlēšanās šogad kandidēs partija «Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām»(«Brīvība. BBND»), tautā saukta arī par «Virsmātes partiju», liecina Centrālās vēlēšanu komisijas informācija.

Partija, kuras dibināšanas sapulce 2011.gada vasarā notika par dziednieci Virsmāti dēvētās Anitas Pukaļevas dārzā Ventspilī, šogad Ventspils domes vēlēšanām pieteikusi sešus kandidātus. Pukaļeva, tāpat kā iepriekš, pati vēlēšanās nekandidē - savulaik viņa sevi pozicionējusi kā partijas atbalstītāju. Sarakstā ar pirmo numuru startē šīs partijas valdes locekle Dina Šulca. Ar otro numuru kandidē SIA «Baltijas ekspresis» uzskaitvedis Ivars Kozinda, bet trešā ir Ventspils 4.vidusskolas psiholoģe un pedagoģe Ilva Ivaska. Vēl sarakstā ir zobārste Lolita Lauberte, Valsts ieņēmumu dienesta vecākā muitas uzraudze Taiga Lasmane un Ventspils Jaunrades nama pedagoģe Marita Koha.

Savā priekšvēlēšanu programā «Brīvība. BBND» norāda, ka par pašvaldības galveno uzdevumu uzskata palīdzēt iedzīvotājiem, kad tie paši par sevi vairs nevar parūpēties, un dot iespēju parūpēties par sevi tiem, kas to var. Partijas skatījumā Ventspilī ir jārada vide mazajam un ģimenes biznesam. Viens no partijas mērķiem ir pirmās sociālās mājas izveide jaunajām ģimenēm, lai divdesmitgadnieki, kuri nevar atļauties nopirkt vai īrēt dzīvokli, nebrauktu prom no Ventspils. Tāpat esot nepieciešami senioru nami, un šim nolūkiem varot izmantot slēgto skolu telpas neatkarīgi no tā, kurā novadā šādas telpas ir pieejamas, jo pašvaldībām esot jāsadarbojas. Partijas ieskatā sociālajai aprūpei ir jāpievērš daudz lielāka uzmanība un resursi. Tāpat savā priekšvēlēšanu programmā partija pauž, ka nākamajai Ventspils domei jārisina ostas uzņēmumu radīto smaku problēma pilsētā un «beidzot Ventspilī jāsāk šķirot atkritumi, lai varētu iegūt enerģiju, kuru izmantot pilsētnieku labā».

Partija «Brīvība. BBND» dibināta 2011.gadā. Ne 2011.gada rudenī notikušajās 11.Saeimas vēlēšanās, ne 12.Saeimas vēlēšanās 2014.gadā partija nepārvarēja nepieciešamo piecu procentu barjeru ievēlēšanai parlamentā. 2013.gada pašvaldību vēlēšanās partija Ventspils pilsētas domes vēlēšanās nekandidēja, bet startēja Ventspils novada domes vēlēšanās, nepārvarot piecu procentu barjeru ievēlēšanai novada domē.

