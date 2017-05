Aizkraukles pusē pieķerta kūlas dedzinātāja

Vakar Aizkraukles novada Aizkraukles pagastā pieķerta sieviete, kas dedzināja pērno zāli, aģentūru LETA informēja Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Ieva Sietniece.

1961.gadā dzimusī sieviete pieķerta ap pusdienlaiku. Viņai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Tāpat ap pusdienlaiku kūla dedzināta Jaunjelgavas novadā, Staburaga pagastā. Tur pērnā zāle izdega 100 kvadrātmetru platībā. Līdz ar zāli sadega arī zaru kaudze.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 179.panta 4.daļu par kūlas dedzināšanu piemēro naudas sodu fiziskajām personām no 280 līdz 700 eiro apmērā. Savukārt atbilstoši LAPK 51.panta 2.daļai par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām - no 700 līdz 2900 eiro.

Jau vēstīts, ka vakar valstī dzēsti 37 kūlas ugunsgrēki.

